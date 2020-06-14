13-летняя девочка выпала из окна шестого этажа в Петербурге

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Алиса Маркова
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По словам очевидцев, падающего ребенка пытался поймать мужчина, в результате он также получил травмы. Ему оказывают помощь.

13-летняя девочка выпала из окна шестого этажа в Петербурге

Фото: ТАСС / Егор Алеев

13-летняя девочка выпала из окна шестого этажа в Петербурге. По предварительным данным, ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас за ее жизнь борются медики.

По словам очевидцев, падающего ребенка пытался поймать стоявший внизу дома мужчина, в результате он также получил травмы. Ему оказывают помощь. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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