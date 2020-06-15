Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

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По данным телеканала «Аль-Арабия», турецкие самолеты сбросили около 20 бомб на объекты инфраструктуры повстанцев.

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Фото, видео: EPA / ERDEM SAHIN, 5-tv.ru

Несколько часов назад Анкара начала операцию «Лапа орла» на севере Ирака. Военная авиация Турции нанесла серию ударов по позициям Рабочей партии Курдистана. Пока данных о жертвах и разрушениях нет, но в турецком Минобороны заявили, что пощады противнику не будет.

Вооруженный конфликт между Анкарой и курдами возобновился пять лет назад. Тогда в результате нападения повстанцев погибли около тысячи турецких полицейских и военных, а также 500 мирных жителей. Значительные силы курдов сконцентрированы на севере Ирака. Анкара регулярно проводит против них наземные и воздушные операции.

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