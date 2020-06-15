Тимати обозвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

Тимати обозвал Ксению Собчак «животным» из-за ее шутки об изнасиловании Стаса Костюшкина. В своем Instagram музыкант раскритиковал телеведущую в нецензурных выражениях в продолжение перепалки, возникшей после выхода клипа рэпера на песню «Хавчик».

«Ты по факту оказалась гораздо тупее, чем я думал… Ты животное. Ведь только животное может глумиться над чужим горем. Ведь смешно, когда Костюшкин рассказывает, как его изнасиловали в детстве???», — написал Тимати.

Он также добавил, что если бы публика узнала хотя бы треть подноготной Ксении Собчак, Михаил Ефремов «показался бы ангелом».

«Не забывай, я из того времени, я знаю», — напомнил артист.

Как ранее сообщал 5-tv.ru скандал в обществе вызвало ироничное упоминание Ксенией Собчак в одной из программ на YouTube-канале личной трагедии бывшего участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина.

«Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?» — сказала телеведущая, рассуждая о политике.

После этого в косметической компании Mixit заявили о прекращении сотрудничества с Собчак.