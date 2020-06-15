Сын Анджелины Джоли запечатлел ее в домашней обстановке

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Валентин Черников
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11-летний Нокс попробовал себя в роли личного фотографа мамы.

Сын Анджелины Джоли запечатлел ее в домашней обстановке

Фото: Zuma\TASS

Поклонники Анджелины Джоли дождались момента, когда смогли увидеть ее в домашней обстановке. Такую возможность им предоставил 11-летний сын кинозвезды Нокс. Мальчик попробовал себя в роли фотографа мамы и сделал два снимка. Наследник запечатлел актрису крупным планом и издалека сидящей на крыльце семейного особняка в Лос-Анджелесе.

Кадры Нокса появились в британской версии журнала Harper's Bazaar. На них Джоли предстала с минимумом макияжа в светлом просторном наряде с распущенными волосами. 45-летняя мать шестерых детей на фото выглядит естественно и прекрасно, отметили поклонники.

 
 
 
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Публикация от Harper's Bazaar UK (@bazaaruk)

В интервью тому же изданию Джоли рассказала о том, как она проводила время в самоизоляции, уточняет сайт KP.RU. Это время актриса провела дома с детьми и четвероногими питомцами. В ее особняке живут собаки, змея и ящерица. Недавно звезда купила еще и двух кроликов. Ее дети любят животных, а папарацци часто снимают Анджелину и наследников, гуляющими с собакой или покупающими корм.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-10 невероятных и малоизвестных фактов об Анджелине Джоли.

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