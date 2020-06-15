Мелания Трамп вместо мужа в день его 74-летия поздравила американскую армию

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Карина Бернтгольц
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Первая леди США не стала публично поздравлять супруга, зато репостнула запись, приуроченную к 245-й годовщине американской армии.

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Фото, видео: Zuma\TASS; Instagram @tiffanytrump, @erictrump, @ivankatrump, @donaldjtrumpjr

Президент США Дональд Трамп 14 июня отметил свое день рождения. Американскому политику исполнилось 74 года. С этой знаменательной датой его поздравили коллеги, знакомые и почти все члены семьи, за исключением жены. Теплые пожелания отцу на своих страницах в Twitter и Instagram оставили дети главы Соединенных Штатов, сопроводив публикации трогательными снимками из детства.

А вот первая леди США решила обойти стороной этот праздничный день — по крайней мере, в интернет-пространстве. Вместо того, чтобы выложить поздравительный пост, адресованный мужу, она репостнула в Twitter с поздравлением американской армии, отмечающей свою 245-ю годовщину.

Twitter @USArmy

Как пишет Daily Mail, Меланию Трамп вообще не появлялась рядом с супругом в последние дни. Минувший уикэнд президент Соединенных Штатов провел в гольф-клубе в Нью-Джерси — вместе со старшей дочерью Иванкой и зятем Джаредом Кушнером. Супруги американского лидера с ними не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир.

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