Трое рабочих пострадали в результате хлопка газа на корабле в Петербурге
Инцидент произошел на строящемся судне «Иван Папанин» на «Адмиралтейских верфях».
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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр
Трое рабочих пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси, которая произошла в одном из помещений строящегося в Петербурге военного корабля «Иван Папанин».
Как стало известно 5-tv.ru, погибших в результате инцидента на «Адмиралтейских верфях» нет. Обстоятельства уточняются.
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