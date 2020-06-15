Чехову и не снилось! БДТ поставил «Вишневый сад» в Майнкрафте
Любители популярной игры воплотили в виртуальной реальности сцену и зрительный зал, а также все здание театра.
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Фото, видео: ТАСС / Белинский Юрий; 5-tv.ru
Такое Чехову и не снилось. В Большом драматическом театре имени Товстоногова в Петербурге решились на уникальный эксперимент. Впервые в России состоялась премьера Майнкрафт-спектакля «Вишневый сад».
Любители популярной игры воплотили в виртуальной реальности сцену и зрительный зал, а также все здание театра. Постановка длится всего 15 минут. Авторы позволили себе некоторые вольности. Например, артисты театра играют вместе с ботом-зомби. Да и диалоги отличаются от оригинала.
В БДТ сообщили, что постановка откроет целую серию minecraft-спектаклей, в основу лягут произведения из школьной программы по литературе.
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