Москва объявила ответные меры на высылку российских дипломатов из Праги

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Василий Заика
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По словам посла Чехии в РФ Витезслава Пивоньки, два сотрудника дипмиссии будут объявлены персонами нон грата.

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Фото, видео: ТАСС / Джапаридзе Михаил, 5-tv.ru

Российский МИД объявил об ответных мерах на высылку российских дипломатов из Праги. По словам посла Чехии в РФ Витезслава Пивоньки, который был вызван во внешнеполитическое ведомство в связи со скандалом, получены две фамилии по персонам нон грата.

«Мы сегодня обсудили с директором Третьего европейского департамента (Олегом Тяпкиным — Прим.ред.) две темы. Мы получили ответ российской стороны (на высылку дипломатов из Чехии — Прим.ред.), получили две фамилии (чешских дипломатов, которые будут объявлены персонами — Прим.ред.) нон грата», — сказал Витезслав Пивонька.

Дипломатам предписано покинуть Россию в срок до 17 июня вместе с семьями. Это информацию уже подтвердили на Смоленской площади. Кроме прочего, посол Чехии заявил, что обсудил в МИД РФ вопросы начала консультаций между Москвой и Прагой по дальнейшему развитию двусторонних отношений.

В конце апреля чешский еженедельник Respekt распространил информацию, что в Прагу прибыл некий мужчина с российским дипломатическим паспортом. Якобы при себе у него был яд, чтобы отравить трех местных политиков, которые могли иметь отношение к сносу памятника маршалу Ивану Коневу.

5 июня посольство РФ в Праге получило ноту от чешского МИД с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников дипломатического представительства. До этого о признании покинувших 7 июня страну дипломатов персонами нон грата заявил на экстренной пресс-конференции премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он утверждал, что один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков. По мнению премьера, действия этого человека привели к «дальнейшему осложнению чешско-российских отношений».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения чешских СМИ очередной «уткой», а глава МИД Сергей Лавров указал на отсутствие доказательств, что Москва пыталась кого-то отравить.

Президент Чехии Милош Земан также усомнился в достоверности информации о попытке отравления, а первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек признал, что у полиции и спецслужб нет никаких доказательств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посла Чехии вызвали в МИД России.

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