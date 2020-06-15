Детонация баллона с газом могла стать причиной взрыва на строящемся корабле в Петербурге

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По предварительным данным, в результате ЧП пострадали три человека.

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Фото, видео: ТАСС / Федосеев Лев, 5-tv.ru

Как минимум, три человека пострадали при взрыве на заводе «Адмиралтейские верфи» в Петербурге. По предварительной версии, на строящемся корабле «Папанин» сдетонировал баллон с газом. Возгорания нет, на месте происшествия работают экстренные службы.

«Папанин» — это головной патрульный корабль ледового класса, по планам передать его военным должны в 2023 году.

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