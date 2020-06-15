Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 27 июня в телевизионном формате
Традиционный концерт и эффектное появление легендарного парусника в прямом эфире покажет Пятый канал.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Фото, видео: Пятый канал
«Алые паруса» меняют формат. В этом году знаменитый петербургский праздник выпускников пройдет в новом телевизионном формате. Все ради безопасности. Но представление из-за этого не станет менее зрелищным.
27 июня «Алые паруса» завершат всероссийский выпускной вечер, который отметят во всех регионах страны. Традиционный концерт и эффектное появление легендарного парусника в прямом эфире покажет Пятый канал. Кульминацию праздника — водное шоу — также будут транслировать все центральные телеканалы. Бриг «Россия» временно изменит привычный маршрут. Он пройдет не по акватории Невы, а по Финскому заливу. Там же состоится и красочный фейерверк.
Символично, что в этом году выпускники и все желающие будут наблюдать за парусником в ту же дату, когда «Алые паруса» прошли впервые еще в Ленинграде. А в 2005 году праздник возродили по инициативе Акционерного Банка «Россия». В этом году организаторы посвятили шоу 140-летию автора повести «Алые паруса» Александру Грину.
Праздник выпускников в Петербурге — уникальное шоу, другого такого нет во всем мире. Поэтому оно рекомендовано к посещению почти в 20 странах Евросоюза. А в прошлом году «Алые паруса» победили в престижном конкурсе Best Event Awards.
Читайте также
51%
1.28 79.15
0.63
Нашли ошибку?