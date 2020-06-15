Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 27 июня в телевизионном формате

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Традиционный концерт и эффектное появление легендарного парусника в прямом эфире покажет Пятый канал.

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Фото, видео: Фото, видео: Пятый канал

«Алые паруса» меняют формат. В этом году знаменитый петербургский праздник выпускников пройдет в новом телевизионном формате. Все ради безопасности. Но представление из-за этого не станет менее зрелищным.

27 июня «Алые паруса» завершат всероссийский выпускной вечер, который отметят во всех регионах страны. Традиционный концерт и эффектное появление легендарного парусника в прямом эфире покажет Пятый канал. Кульминацию праздника — водное шоу — также будут транслировать все центральные телеканалы. Бриг «Россия» временно изменит привычный маршрут. Он пройдет не по акватории Невы, а по Финскому заливу. Там же состоится и красочный фейерверк.

Символично, что в этом году выпускники и все желающие будут наблюдать за парусником в ту же дату, когда «Алые паруса» прошли впервые еще в Ленинграде. А в 2005 году праздник возродили по инициативе Акционерного Банка «Россия». В этом году организаторы посвятили шоу 140-летию автора повести «Алые паруса» Александру Грину.

Праздник выпускников в Петербурге — уникальное шоу, другого такого нет во всем мире. Поэтому оно рекомендовано к посещению почти в 20 странах Евросоюза. А в прошлом году «Алые паруса» победили в престижном конкурсе Best Event Awards.

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Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 27 июня в телевизионном формате

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