Видео: Жители Австралии наблюдали в небе загадочное зеленое свечение

Ночное небо Австралии озарилось странным зеленым свечением, происхождение которого вызвало много вопросов у очевидцев, заснявших непонятный объект на видео.

Как пишет 9News, данный феномен можно было наблюдать в различных регионах страны. Один из пользователей предположил, что речь идет об астероиде, и его догадку поддержали ученые. Астрономы полагают, что австралийцы увидели астероид 2002 NN4, который должен был пройти в воскресенье над Землей.

Facebook / Shaz Hussien

По оценкам ученых, небесное тело диаметром около 570 метров имеет размер шести футбольных полей. Астероид пролетал примерно в 5,2 миллионах километров от нашей планеты, что в 13 раз дальше, чем Луна. Именно поэтому, как рассказали в НАСА, не было никакого риска столкновения астероида с нашей планетой. В целом, вероятность того, что астероид может столкнуться с Землей крайне мала — это происходит раз в двести-триста лет.

Астрономы также отметили, что в следующий раз 2002 NN4 окажется вблизи Земли в июне 2029 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жители Ставрополья засняли на камеру метеорит.