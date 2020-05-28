Не может быть! Жители Ставрополья заметили метеорит в небе — видео

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Сергей Зеленский
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Необычное явление в вечернем небе зафиксировал видеорегистратор.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simone Brandt

Жители Ставропольского края активно обсуждают запись с видеорегистратора одного из водителей, на которой в вечернем небе видна странная зеленая полоса, а затем вспышка.

Автор видео, который ехал на автомобиле из Михайловска в Ставрополь, предполагает, что это было ничто иное, как падение на Землю метеорита.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни утверждают, что это лишь визуальный обман, другие уверенно заявляют о космической угрозе.

Тем не менее, пока сообщений о разрушениях или падении небесных тел в регионе не поступало.

Одним из самых известных метеоритов современности стал объект, упавший в Челябинской области — его размер составил 27-30 метров. В марте в небе над Петербургом был зафиксирован похожий на метеорит светящийся объект.

Ранее 5-tv.ru писал о том, взорвется ли одна из самых ярких звезд Бетельгейзе.

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