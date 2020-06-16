«Счастью нет предела!» — дочь Наргиз Закировой выходит замуж
Певица предложила подписчикам разделить ее ликование.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Instagram @nargizzakirova_official
Певица Наргиз Закирова поделилась счастливой новостью с подписчиками: ее младшая дочь Лейла выходит замуж. Об этом воодушевленная артистка написала в своем Instagram-аккаунте.
«А у меня в семье снова очередное счастье и я спешу поделиться им с вами! Вчера во время просмотра моего концерта в Нью-Йорке, Day Day — бойфренд моей младшей дочки Лейлы, сделал ей предложение, надев на ее палец заветное колечко. Моему счастью нет предела!!! Порадуйтесь вместе со мной», — поделилась с фолловерами Наргиз.
Поклонники эпатажной певицы разделили ее радость и поздравили молодых с помолвкой. Некоторые посчитали, что из Наргиз выйдет замечательная теща.
«Какое счастье!!! Ты самая лучшая теща будешь»
«Счастья молодым!»
«Поздравляю! Счастья ребятам», — прокомментировали подписчики.
Сама певица призналась, что женихом очень довольна. Она рассказала, что ее дочь встретила будущего мужа пять лет назад и оба влюбились с первого взгляда. По словам Наргиз, она называет будущего зятя своим сыном, а он ее — мамой.
К слову, Наргиз воспитывает троих детей от разных мужчин. Помимо Лейлы, у нее есть дочь Сабина и сын Ауэль.
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