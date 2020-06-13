«Безумно люблю»: Муцениеце не против выйти замуж за Прилучного через пять лет

Латвийская и российская актриса Агата Муцениеце на фоне развода со звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным сделала неожиданное заявление. Теледива призналась, что до сих пор безумно любит артиста и не исключает возможности впоследствии помириться с ним и снова выйти замуж.

«Я не исключаю такой возможности, что мы разведемся, а через пять лет снова встретимся и поженимся. Ну мало ли. Я действительно его безумно люблю. И кажется, что буду любить всю жизнь», — цитирует знаменитость Teleprogramma.pro.

По словам Муцениеце, Прилучный всегда для нее останется «неповторимым романтиком». Свою благодарность к актеру за то, что он пробудил в ней такие сильные чувства, она выразила в своем видеообращении в Instagram.

«Сегодня день „спасибо“. Я бы хотела сказать спасибо Паше за то, что он научил меня любить. Только благодаря ему я поняла, что я действительно могу любить другого человека. Спасибо, Паш», — обратилась к актеру светская львица.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как будет проходить развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, если звезды решат идти до конца.