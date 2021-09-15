ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией

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Алина Потёмкина
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Женщины, рожденные под определенными созвездиями, способны предвидеть будущее и тонко чувствовать окружающих.

Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/a.isenegger

Не секрет, что некоторые люди умеют предчувствовать свершение каких-либо событий. И чаще других такие умения демонстрируют женщины. Астрологи убеждены, что даром предвидения обладают представительницы только трех знаков зодиака.

Рыбы

Женщины, рожденные под знаком Рыб, очень мечтательны, и порой их способ мышления вызывает недоумение у окружающих. Людям кажется, что Рыбы заигрываются, витая в облаках. На самом деле, барышни этого знака имеют связь с космосом и способны предсказывать будущее. Нередко, что их сны бывают вещими.

Скорпионы

Дамы-Скорпионы славятся своей проницательностью и умением «считывать» людей. Им видны все ваши мысли, и они тонко чувствуют, что перед ними за человек. Также Скорпионы умеют предвидеть исход событий, благодаря своему нелинейному мышлению.

Дева

Дева — сильный логик и стратег. Она нередко видит картину происходящего целиком со всеми вариантами развития событий, обращая внимание на связи, которые игнорируют другие, что и дает ей шанс предугадать будущее. Кроме того, у женщин-Дев сильно развита интуиция.

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