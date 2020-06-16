В Крыму начнут расти тарифы на роуминг

В Крыму с 17 июня начнут расти тарифы на роуминг. Как сообщают «Известия», первым повышать цены на исходящие звонки начнет оператор «Вымпелком» (известен под брендом «Билайн»).

Стоимость исходящей минуты и SMS-сообщения вырастет почти на 50 копеек: с 2,03 рубля до 2,5 рубля (+23%). Ждут пользователей и изменения в тарифах на интернет. Абонентам будут подключать автоматически безлимитный тариф за 249 рублей, правда, с ограничением трафика до 100 мегабайт на максимальной скорости. Далее скорость будет падать, и клиенту предложат купить дополнительные 100 мегабайт за 99 рублей в сутки. Ранее тариф предполагал первые три мегабайта по цене 2,03 рубля за мегабайт, а после пакет в 110 мегабайт за 203,39 рубля.

«Наш опыт подобной тарификации в странах с зарубежным роумингом показывает, что такая тарификация более востребована клиентами», — прокомментировали изменения в компании.

Аналитики, опрошенные изданием, предполагают, что остальные операторы тоже повысят цены перед началом отпускного сезона. Представители других компаний «большой четверки» пока о таких планах не информируют. В ФАС и Минкомсвязи обещали изучить этот вопрос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, ждет ли россиян рост тарифов на связь.