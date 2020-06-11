Ждет ли россиян рост тарифов на связь?

Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь от 5 до 15% в 2020 году. Как пишут «Известия», сами представители «большой четверки» пока не анонсируют пересмотр тарифов.

Причиной повышения цен может послужить падение выручки у компаний мобильной связи в период пандемии. Это связано с тем, что пользователи практически отказались от услуг роуминга. Снизились доходы и из-за закрытия ряда точек операторов. Не менее пагубно сказалось на положении компаний повышение закупочной стоимости импортного оборудования.

Наряду с этим Tele2, «Ростелеком», «Акадо Телеком» и «Алматель» заверяют, что стараются сдерживать цены на свои услуги.

По данным Росстата, выручка мобильных операторов, провайдеров и спутниковых операторов за январь–апрель упала на 2,6%. В первый месяц самоизоляции падение составило 4%. Аналогичных показателей ждут и от майской статистики. По расчетам экспертов, на восстановление отрасли может уйти год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие меры поддержки мобильных операторов и интернет-компаний распорядился провести Путин.