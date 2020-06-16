Кредитные каникулы позволили россиянам избежать просрочки по крупным займам
Согласно исследованию, значительный рост был зафиксирован по кредитным картам с небольшими суммами.
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Фото, видео: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Кредитные каникулы помогли избежать массовых просрочек по крупным займам. Это показал опрос, который «Известия» провели среди руководства крупнейших банков страны.
Значительный рост задолженностей (11%) с января по май, зафиксирован лишь по кредитным картам. Как правило, их используют для мелких расходов. И в ситуации с пандемией из двух «зол» россияне выбрали меньшее: предпочитали оплатить крупные кредиты.
С 3 апреля отсрочку по выплатам может получить гражданин, чей доход из-за ограничений по коронавирусу снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. Максимальный срок отсрочки — шесть месяцев.
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