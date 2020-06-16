Кредитные каникулы позволили россиянам избежать просрочки по крупным займам

Кредитные каникулы помогли избежать массовых просрочек по крупным займам. Это показал опрос, который «Известия» провели среди руководства крупнейших банков страны.

Значительный рост задолженностей (11%) с января по май, зафиксирован лишь по кредитным картам. Как правило, их используют для мелких расходов. И в ситуации с пандемией из двух «зол» россияне выбрали меньшее: предпочитали оплатить крупные кредиты.

С 3 апреля отсрочку по выплатам может получить гражданин, чей доход из-за ограничений по коронавирусу снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. Максимальный срок отсрочки — шесть месяцев.