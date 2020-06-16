Напавшего на сотрудников ДПС в Москве отправят на психиатрическую экспертизу

Стали известные новые детали о личности стрелка, который накануне в Москве совершил нападение на сотрудников ДПС. Следователи провели обыски в его квартире и обнаружили записи, где говорится о войне и мести.

По последней информации, устроившему в центре столицы стрельбу с правоохранителями Ратмиру Галаеву назначат психиатрическую экспертизу. Как пояснили в ГСУ СК РФ по Москве, как только позволит его состояние здоровья.

Кроме того следствие не исключает, что у Галаева могли быть сообщники.

Все подробности в материале Олега Барышева.