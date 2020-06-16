Напавшего на сотрудников ДПС в Москве отправят на психиатрическую экспертизу
Следователи провели обыски в его квартире и обнаружили записи, где говорится о войне и мести.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Клуб однолюбов. Какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды?
Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, 5-tv.ru
Стали известные новые детали о личности стрелка, который накануне в Москве совершил нападение на сотрудников ДПС. Следователи провели обыски в его квартире и обнаружили записи, где говорится о войне и мести.
По последней информации, устроившему в центре столицы стрельбу с правоохранителями Ратмиру Галаеву назначат психиатрическую экспертизу. Как пояснили в ГСУ СК РФ по Москве, как только позволит его состояние здоровья.
Кроме того следствие не исключает, что у Галаева могли быть сообщники.
Все подробности в материале Олега Барышева.
Читайте также
88%
-0.65 79.04
-0.11
Нашли ошибку?