Исполнившую при сыне стриптиз мать разыскивают в Башкирии

В Башкирии разыскивают женщину, которая, согласно информации портала Bash.news, устроила настоящее эротическое шоу на глаза маленького сына. По словам интернет-пользователей, в присутствии ребенка женщина демонстрировала свое голое тело на сайте знакомств за деньги. Во время трансляции она якобы показывала грудь, поднимала юбку, а в завершении сообщила своему приятелю, что купит на вырученные деньги алкоголь.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Башкирии проверит данную информацию.

«Сообщение в СМИ проверяем, ищем мать ребенка», — сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербурженка в самоизоляции два месяца встречала курьеров топлес.