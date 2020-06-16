Исполнившую при сыне стриптиз мать разыскивают в Башкирии
В сети появилась информация, что жительница Салавата при маленьком сыне демонстрировала голое тело пользователям интернета на сайте знакомств за деньги.
Фото: ТАСС / Ryan Jorgensen
В Башкирии разыскивают женщину, которая, согласно информации портала Bash.news, устроила настоящее эротическое шоу на глаза маленького сына. По словам интернет-пользователей, в присутствии ребенка женщина демонстрировала свое голое тело на сайте знакомств за деньги. Во время трансляции она якобы показывала грудь, поднимала юбку, а в завершении сообщила своему приятелю, что купит на вырученные деньги алкоголь.
Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Башкирии проверит данную информацию.
«Сообщение в СМИ проверяем, ищем мать ребенка», — сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербурженка в самоизоляции два месяца встречала курьеров топлес.
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