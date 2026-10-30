Россия и Мали отметили 66-летие установления дипломатических отношений

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Лидеры стран встретились на саммите в Москве.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ответ Москвы — не только противодействие попыткам вмешательства. Россия намерена укреплять свои позиции на континенте. И саммит «Россия — Африка» становится для этого важной площадкой: сегодня Владимир Путин провел переговоры с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой.

«В этом месяце мы отметили 66-летие установления дипломатических отношений, которые были установлены между нашими странами в октябре 1960 года. Высоко ценим ваше личное стремление к всестороннему продвижению партнерства с Россией. Мы находимся в регулярном контакте. Набирает темпы торгово-экономическое сотрудничество, хотя, конечно, пока объемы незначительные, но в целом рассчитываем на то, что с помощью межправкомиссии, которая заработала в прошлом году, нам удастся двигать эти вопросы вперед», — сказал президент России Владимир Путин.

«Господин президент, дамы и господа, члены российской делегации, члены малийской делегации. Хотел бы поблагодарить господина президента Владимира Путина, президента Российской Федерации, за приглашение, направленное в мой адрес», — сказал президент переходного периода Мали Ассими Гоита.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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