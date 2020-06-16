В чем подоплека подрыва КНДР межкорейского офиса связи в Кэсоне?

Подрыв межкорейского офиса связи в Кэсоне является итогом непримиримых на данный момент разногласий между Пхеньяном и Сеулом, спровоцированных Вашингтоном. Так прокомментировал 5-tv.ru руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

В новейшей истории между КНДР и Республикой Корея было «несколько откатов и приливов».

«Были встречи на высших уровнях — в 2000 и 2007 годах, перестрелки в Желтом море (которое корейцы называют Восточным Корейским морем), обстрел острова Йонпхёндо и ответный огонь южнокорейцев по северокорейской территории, было и Олимпийское потепление, и разрядка, и последовавшие три саммита между главами республик Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином», — напомнил он.

Характеризуя факт подрыва офиса связи на ДМЗ, эксперт констатировал, «что, к сожалению, такой маятник в межкорейских отношений продолжает работать».

«Нынешний всплеск напряженности вызван тем, что расчеты КНДР после трех саммитов между Севером и Югом возобновить отношения по крайне мере на уровне времен так называемой политики солнечного тепла, не оправдались», — пояснил он.

Что такое Кэсон?

Речь идет о периоде 2000–2007 годов, когда руководство Южной Кореи «отделило зерна от плевел», а именно — политическую и экономическую стратегии, и пошло на сближение с северным соседом. Результатом такой политики и стало создание зоны свободной торговли в местечке Кэсон — на территории КНДР, где, впервые в истории развернули бизнес порядка 120 южнокорейских компаний.

Стал активно развиваться туристический кластер — ведь на этом восточном побережье Японского моря расположены уникальные горы Кымгансан, экологические чистые пляжи и прочее.

Американский след

Однако с приходом нового руководства Республика Корея избрала линию американцев на постепенное удушение северного соседа. Таким образом Пхеньян оказался в тисках всевозможных санкций.

«То, что происходит сейчас, это как раз выражение, такой, скажем не самостоятельной политики Мун Чжэ Ина, который обещал восстановление экономики, что не будет враждебной пропаганды, а он запускает опять листовки, причем с нападками на высшего руководителя КНДР. Это вызывает сильное недовольство в Пхеньяне и они решили продемонстрировать свое недовольство вот таким образом», — объяснил политолог.

Жебин также обратил внимание на тот фактор, который и далее будет значительно влиять на межкорейские отношения — это фигура будущего президента США.

Хронология подрыва офиса связи

Министерство объединения Республики Корея 16 июня сообщило о том, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. В свою очередь и Пхеньян подтвердил факт произошедшего в свойственной ему риторике.

«Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне», — говорится в официальном сообщении.

«Красной тряпкой» для КНДР стал очередной заброс на ее территорию с юга листовок, призывающих к «свержению режима» и угроз лидеру страны. Обычно южнокорейцы для этих целей используют незамысловатые воздушные шары. В ответ на севере пообещали «акт возмездия».

Более того, накануне КНДР заявила о планах вернуть свои воинские подразделения в районы, из которых ранее ее войска были выведены в соответствии с межкорейскими соглашениями.

После этого армия Южной Кореи была приведена в повышенную боеготовность, то есть, говорить о внезапности действий Пхеньяна по отношению к Сеулу — подрыву офиса связи — не приходится.

5 мая этого года лидер КНДР Ким Чен Ын был награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» по указу президента РФ Владимира Путина.