Комитет Госдумы по образованию одобрил законопроект о воспитании в школах. Его инициировал президент. Нижней палате рекомендовано принять в первом чтении. Документ содержит программу, направленную на развитие личности, создание условий для самореализации школьников. И это не дополнительная бюрократическая нагрузка, а систематизация той работы, которая уже ведется.

«Мы в свое время в Рособрнадзоре провели анализ 400 программ воспитания в школах. Все они написаны под копирку, и реальной воспитательной работы не ведется. Данная программа достаточно вариативна», — пояснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам министра, отдельного урока воспитания в школах законопроект не предусматривает, как и оценок за патриотизм.