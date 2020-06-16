Комитет Госдумы по образованию одобрил законопроект о воспитании в школах

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По словам министра просвещения, отдельного урока воспитания в школах инициированный президентом РФ законопроект не предусматривает, как и оценок за патриотизм.

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Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей, 5-tv.ru

Комитет Госдумы по образованию одобрил законопроект о воспитании в школах. Его инициировал президент. Нижней палате рекомендовано принять в первом чтении. Документ содержит программу, направленную на развитие личности, создание условий для самореализации школьников. И это не дополнительная бюрократическая нагрузка, а систематизация той работы, которая уже ведется.

«Мы в свое время в Рособрнадзоре провели анализ 400 программ воспитания в школах. Все они написаны под копирку, и реальной воспитательной работы не ведется. Данная программа достаточно вариативна», — пояснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам министра, отдельного урока воспитания в школах законопроект не предусматривает, как и оценок за патриотизм.

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