Комитет Госдумы по образованию одобрил законопроект о воспитании в школах
По словам министра просвещения, отдельного урока воспитания в школах инициированный президентом РФ законопроект не предусматривает, как и оценок за патриотизм.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Клуб однолюбов. Какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды?
Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей, 5-tv.ru
Комитет Госдумы по образованию одобрил законопроект о воспитании в школах. Его инициировал президент. Нижней палате рекомендовано принять в первом чтении. Документ содержит программу, направленную на развитие личности, создание условий для самореализации школьников. И это не дополнительная бюрократическая нагрузка, а систематизация той работы, которая уже ведется.
«Мы в свое время в Рособрнадзоре провели анализ 400 программ воспитания в школах. Все они написаны под копирку, и реальной воспитательной работы не ведется. Данная программа достаточно вариативна», — пояснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По словам министра, отдельного урока воспитания в школах законопроект не предусматривает, как и оценок за патриотизм.
Читайте также
83%
-0.65 79.04
-0.11
Нашли ошибку?