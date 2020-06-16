Пострадавших при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам

Пострадавшие при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве автоинспекторы Сергей Крылов и Алексей Поярков будут представлены к государственным наградам. Об этом 5-tv.ru сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Министр внутренних дел генерал полиции Владимир Колокольцев принял решение внести президенту России представления о награждении медалями „За отличие в охране общественного порядка“ инспекторов ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве капитана полиции Сергея Крылова и старшего лейтенанта полиции Алексея Пояркова, отличившихся при задержании вооруженного правонарушителя», — сказала представитель ведомства.

По версии следствия, 15 июня около 16.00 по московскому времени прохожий, по невыясненным пока причинам, открыл огонь по стражам порядка, которые находились при исполнении служебных обязанностей. Несмотря на полученные тяжелые ранения, полицейские обезвредили и задержали нападавшего. В настоящее время стражи порядка находятся в больнице.

«Работа полицейского требует не только специальных знаний и навыков, но и высоких личностных качеств, готовности к решению поставленных задач в любых условиях оперативной обстановки. Сергей Крылов и Алексей Поярков, оказавшись перед лицом смертельной опасности, действовали грамотно и уверенно, что позволило предотвратить тяжкие последствия и сохранить жизни окружающих граждан», — подчеркнула Ирина Волк.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из пострадавших при стрельбе в Москве автоинспекторов подключен к ИВЛ.