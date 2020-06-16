Один из пострадавших при стрельбе в Москве автоинспекторов подключен к ИВЛ

Один из пострадавших при стрельбе в Москве автоинспекторов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как стало известно 5-tv.ru, пуля попала мужчине в печень. Медики пока не намерены проводить операцию по ее извлечению. Второй страж порядка после нападения находится в отделении реанимации.

Устроивший стрельбу по полицейским 24-летний уроженец Республики Ингушетия Ратмир Галаев лежит в палате интенсивной терапии. Мотивы предполагаемого злоумышленника пока не известны. Накануне проходила информация, что он умер от полученных ранений, однако, позднее это опровергли в СКР.

Как сообщил 5-tv.ru начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин, инспекторы ДПС в районе дома 156 остановили за нарушение ПДД машину такси. В определенный момент, идущий мимо мужчина начал стрелять в стражей порядка.

Правоохранители, согласно Федеральному закону «О полиции», применили в ответ табельное оружие. В результате злоумышленник был задержан тяжелоранеными полицейскими. По неподтвержденным данным, нападавший мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Источник 5-tv.ru, знакомый с ситуацией, поведал, что Ратмир Галаев может быть связан с религиозной сектой. Это информацию следователи сейчас изучают.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем оказался мужчина, стрелявший по сотрудникам полиции в Москве.