«Не по Сеньке шапка»: Пригожин рассказал о «покупке» дома за $50 млн на Рублевке
Известный продюсер пояснил, почему появляется подобная информация.
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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем, 5-tv.ru
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о намерении приобрести с супругой Валерией шикарный особняк в Подмосковье за баснословные 50 миллионов долларов.
«Я просто в шоке от того, что пишут. Нонсенс, парадокс. Вы только вдумайтесь: чтобы покупать такой дом, надо, чтобы за плечами было еще 100 миллионов. Если бы у меня было 50 миллионов долларов, я бы купил что-нибудь за пять», — возмутился он.
Пригожин подчеркнул, что у него «сроду таких денег не было», и такая покупка для него — «не по Сеньке шапка».
Звездный продюсер также предположил, что те, кто распространяет подобные небылицы, намеренно пытаются столкнуть поклонников с любимыми артистами.
«Я это категорически не приемлю», — резюмировал он.
Ранее ряд СМИ сообщили, что Пригожин и Валерия якобы присмотрели себе дом на элитном Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье. При чем в разных изданиях фигурировала разная стоимость жилища — от 50 до 55 миллионов долларов.
Тем не менее, Иосиф Пригожин рассказала об имеющейся у них дачи в Швейцарии.
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