Посетовавший на безденежье Иосиф Пригожин рассказал о даче в Швейцарии

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Сергей Зеленский
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Но главным своим богатством продюсер считает супругу Валерию и детей.

Посетовавший на безденежье Иосиф Пригожин рассказал о даче в Швейцарии

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ценностных приоритетах в своей жизни. В эфире радиостанции «Говорит Москва» супруг певицы Валерии поделился подробностями имеющейся у семьи недвижимости.

«Я живу в доме многоквартирном, у меня нет загородного дома. В этом году я, наверное, не смогу воспользоваться в Швейцарии дачей своей. <…> Какое у меня место на Женевском озере, фантастическое! Оно на 99% дешевле того, что предлагает сегодня Москва согласно нашему статусу и уровню», — отметил он.

По словам продюсера, в семье всего один автомобиль, остальные машины периодически предоставляют производители на контрактной основе. Среди них — Audi, Mercedes и Rolls-Royce.

Пригожин пояснил, что сам вырос в бедной семье и ему знакома ситуация «жить от зарплаты до зарплаты», но даже в самые трудные времена он старался «откладывать немного денег на подушку безопасности».

«Я богат, в принципе, — очень — тем, что у меня прекрасная жена. Я богат тем, что у меня есть дети прекрасные. У государства был фонд благосостояния. Я как управляющий компании Валерии всегда создавал депозит как минимум с расчетом на полгода-год», — добавил он.

2 апреля — в свой 51-й день рождения — продюсер посетовал, что не может как следует его отпраздновать с друзьями из-за ограничительных мер по нераспространению коронавируса, напоминает «Экспресс газета».

Ранее высказывание Иосифа Пригожина о необходимости выделить государством компенсаций отечественным артистам вызвало широкий общественный резонанс. Однако позднее продюсер сам предложил материальную помощь артистам, оставшимся без работы из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений.

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