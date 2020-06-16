Устроивший похищение собственного сына в Москве Евгений Стариков в интервью 5-tv.ru рассказал о деталях семейной драмы. По его словам, мать сама оставила мальчика в семье бывшего сожителя.

«У меня ребенок жил в семье с декабря 2017 года. У меня жил ребенок с моей первой семьей, с двумя детьми. Две девочки у меня еще есть. Мы жили весь 2018 год вместе. Анастасия мне сама оставила ребенка», — сказал Евгений Стариков.

Мужчина отмечает, что на протяжении 2018 года у него шло судебное разбирательство с бывшей сожительницей по вопросу проживания малыша. Решения в ходе процессов неоднократно менялись.

«У нас шел весь 2018 год суд. Сначала районный суд решил, что на время спора ребенок проживает с отцом, потом горсуд это решение поменял. В июне 2019 года было принято решение, что ребенок проживает с мамой», — рассказывает отец мальчика.

Евгений Стариков отметил, что мать малыша должна была исполнить решение суда в присутствии приставов, представителей органов опеки и психологов. Вместо этого женщина прибегла к помощи организации «Стоп-киднеппинг» и в январе 2019 года фактически выкрала сына, приехав за ним в Крым.

Отцу пришлось искать ребенка и его мать на протяжении полутора лет. Евгений Стариков утверждает, что у него был шанс решить вопрос с бывшей возлюбленной, только забрав ребенка и вступив с ней в переговоры. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

«По данным следствия, 16 июня 2020 года трое мужчин, действуя по предварительному сговору, находясь вблизи подъезда жилого дома, расположенного по улице Маршала Катукова в городе Москве применяя силу, поместили ребенка 2014 года рождения в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Мама ребенка незамедлительно обратилась в правоохранительные органы», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В результате оперативных мероприятий, автомобиль с предполагаемыми похитителями был остановлен на трассе М4 «Дон» в Липецкой области. В салоне машины мальчик находился вместе с отцом и двумя мужчинами. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — трое мужчин похитили пятилетнего мальчика на северо-западе Москвы.