Плюсы и минусы перевода автомобилей с бензина на газ — мнение эксперта
Гендиректор автомобильной компании Никита Быков рассказал, кому выгодно устанавливать газобаллонное оборудование.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Клуб однолюбов. Какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды?
Фото, видео: ТАСС / Андрей Эрштрем, 5-tv.ru
Генеральный директор розничной сети автомобилей с пробегом Никита Быков в интервью 5-tv.ru назвал положительные и отрицательные стороны перевода автомобилей с бензинового топлива на газобаллонное оборудование (ГБО).
По словам эксперта, в первую очередь переход на ГБО актуален для компаний, эксплуатирующих коммерческий и грузовой виды транспорта.
«Этот сегмент менее привязан к клиентскому опыту: удобство пользования автомобилем после перевода на газ менее важно, а экономия в деньгах существенная», — пояснил эксперт.
Если говорить о сегменте легковых автомобилей, то здесь все не так просто. По статистике, ГБО чаще устанавливают на иномарках возраста от двух до десяти лет в южных регионах России. Однако в общем счете их доля не превышает 1% от всех российских ТС. Эксперт отметил, что даже те автолюбители, кто все-таки решился на эксперимент, редко официально оформляют внесенные изменения. Поэтому вести точную статистику не представляется возможным.
«Наверное, с учетом того посыла, которое дает правительство РФ, тех льгот и компенсаций, доля этих автомобилистов может сильно увеличиться», — высказал предположение Быков.
Собеседник 5-tv.ru также пояснил, что существенным плюсом установки газобаллонного оборудования является большая экономия. Так, траты на газ примерно в 2,5 раза ниже, чем на бензин.
«Для бизнеса эта экономия очень существенна. Для владельцев коммерческого и грузового транспорта этот переход очень актуален. Если говорить об автолюбителях, то для них стоимость топлива существенное значение имеет, но там и другие факторы тоже работают», — объяснил Никита Быков.
Среди минусов перевода ТС с бензинового топлива на ГБО, гендиректор автомобильной компании выделил лишь несколько факторов, причем главный из них — эксплуатация и ремонт автомобиля за пределами границ РФ. Так, например, в Европе сегодня популярны электрокары, для них же сооружены специальные заправки. Но как, при случае, чинить автомобили на газу — пока не ясно.
«Существенный минус эксплуатации автомобиля с газовым оборудованием тот, что ты „потерял“ половину багажника. Размер газового оборудования — половина багажника и если речь идет об автолюбителях, у которых семья, дети, нужно картошку возить, то это не очень удобно. Поэтому надо принять потерю удобство эксплуатации автомобиля и обменять ее на экономию топлива», — пояснил эксперт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ оплатит 60% расходов при переводе автомобилей с бензина на газ.
Читайте также
94%
-0.65 79.04
-0.11
Нашли ошибку?