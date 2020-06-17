Генеральный директор розничной сети автомобилей с пробегом Никита Быков в интервью 5-tv.ru назвал положительные и отрицательные стороны перевода автомобилей с бензинового топлива на газобаллонное оборудование (ГБО).

По словам эксперта, в первую очередь переход на ГБО актуален для компаний, эксплуатирующих коммерческий и грузовой виды транспорта.

«Этот сегмент менее привязан к клиентскому опыту: удобство пользования автомобилем после перевода на газ менее важно, а экономия в деньгах существенная», — пояснил эксперт.

Если говорить о сегменте легковых автомобилей, то здесь все не так просто. По статистике, ГБО чаще устанавливают на иномарках возраста от двух до десяти лет в южных регионах России. Однако в общем счете их доля не превышает 1% от всех российских ТС. Эксперт отметил, что даже те автолюбители, кто все-таки решился на эксперимент, редко официально оформляют внесенные изменения. Поэтому вести точную статистику не представляется возможным.

«Наверное, с учетом того посыла, которое дает правительство РФ, тех льгот и компенсаций, доля этих автомобилистов может сильно увеличиться», — высказал предположение Быков.

Собеседник 5-tv.ru также пояснил, что существенным плюсом установки газобаллонного оборудования является большая экономия. Так, траты на газ примерно в 2,5 раза ниже, чем на бензин.

«Для бизнеса эта экономия очень существенна. Для владельцев коммерческого и грузового транспорта этот переход очень актуален. Если говорить об автолюбителях, то для них стоимость топлива существенное значение имеет, но там и другие факторы тоже работают», — объяснил Никита Быков.

Среди минусов перевода ТС с бензинового топлива на ГБО, гендиректор автомобильной компании выделил лишь несколько факторов, причем главный из них — эксплуатация и ремонт автомобиля за пределами границ РФ. Так, например, в Европе сегодня популярны электрокары, для них же сооружены специальные заправки. Но как, при случае, чинить автомобили на газу — пока не ясно.

«Существенный минус эксплуатации автомобиля с газовым оборудованием тот, что ты „потерял“ половину багажника. Размер газового оборудования — половина багажника и если речь идет об автолюбителях, у которых семья, дети, нужно картошку возить, то это не очень удобно. Поэтому надо принять потерю удобство эксплуатации автомобиля и обменять ее на экономию топлива», — пояснил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ оплатит 60% расходов при переводе автомобилей с бензина на газ.