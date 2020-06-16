Правительство оплатит 60% расходов при переводе автомобилей с бензина на газ

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Карина Бернтгольц
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С соответствующей инициативой выступил министр энергетики Александр Новак.

Правительство оплатит 60% расходов при переводе автомобилей с бензина на газ

Фото: ТАСС / Игорь Меркулов

Министр энергетики РФ Александр Новак предложил увеличить субсидирование перевода автомобилей с бензина на газомоторное топливо. Соответствующую инициативу он изложил в письме  к вице-премьеру Юрию Борисову.

Как сообщает РБК, правительство поддержало данное предложение и согласилось увеличить объем финансирования с 30% до 60% от стоимости оборудования. Еще 30% расходов по переводу машин на газ выделила дочерняя компания Газпрома — «Газпром газомоторное топливо». Таким образом, россиянам, останется доплатить всего 10% от общей стоимости.

Субсидирование перехода с бензина на газомоторное топливо является антикризисной мерой. Как отметил Новак, оно позволит на 60–65%, снизить затраты автомобилистов на бензин и дизель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Новака, стоимость топлива в России стабильна. 

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