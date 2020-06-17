Певцов показал трогательное видео о матери, которую похоронил несколько дней назад
Известный актер простился с матерью втайне от всех. Поклонники звезды кино и сериалов выразили искренние соболезнования его семье.
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Фото, видео: Пресс-служба телеканала "Россия"/ТАСС
Актер Дмитрий Певцов растрогал своих подписчиков роликом о матери, которую тайно похоронил несколько дней назад. На своей странице в Instagram народный артист РФ посвятил любимому человеку пост, в котором рассказал о жизни и характере Ноэми Семеновны Роберт.
«Мама была с детства защитницей слабых, такой ей и осталась до самого конца. Спортсменка (конный спорт), комсомолка, красавица-студентка (медицинский ф-т), добровольно съездила на целину… Говорила на трех языках — русский, грузинский, армянский. В Москве освоила еще французский и немного английский», — написал о своей маме Певцов, подчеркнув, что всю свою жизнь она работала доктором.
На видео появляются детские и юношеские фотографии Ноэми Семеновны, а также снимки, сделанные в зрелом возрасте. Певцов также показал фото, на которых мать артиста появляется вместе с внуком Елисеем и женой Певцова Ольгой Дроздовой. По словам актера, его мать была рада вхождению Ольги в семью.
«Так была счастлива, когда в 1991-м в семье появилась Ольга, моя будущая жена, пятнадцать лет (вместе с нами) ждала внука и дождалась. Последняя фотография мамы — с Елисеем, когда он навещал ее в больнице», — поделился актер.
Новость о том, что дорогого человека народного артиста РФ больше нет, шокировала поклонников актера. В комментариях они выразили ему самые искренние соболезнования.
«Царствие небесное Ноэми Семеновне! Дмитрий Анатольевич, примите соболезнования»;
«Светлая память Светлому Человеку»;
«Прекрасная мама. Прекрасная жизнь. Прекрасное ее продолжение в вас и сыне», — написали подписчики.
Ноэми Роберт скончалась 9 июня, не дожив двадцати дней до своего 92-летия, сообщает «Экспресс газета». Причина смерти неизвестна. Мать Дмитрия Певцова похоронили на Троекуровском кладбище.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пиар-директор Юлии Началовой показала новый памятник на могиле певицы.
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