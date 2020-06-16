Директор Юлии Началовой показала новый памятник на могиле певицы

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева показала поклонникам певицы новый памятник, установленный на ее могиле. Теперь покой артистки рядом с ее лучезарным фото охраняет мраморный ангел.

Исаева, выложившая снимки могилы в Instagram, написала, что сделала публикацию с одобрения родителей певицы. По словам пиар-директора, ей захотелось показать памятник тем поклонникам Началовой, которые живут далеко от Москвы и не могут приехать к ней на могилу на Троекуровское кладбище. Исаева также объяснила выбор материалов для оформления могилы.

«Предвещая вопросы — белый мрамор в виде ангелочка охраняет ее покой. Черный гранит лаконично и тревожно скорбит по ней, обозначая границы жизни и смерти. А такой жизнерадостный и выразительный портрет красивого во всех смыслах человека напоминает нам о том, какой мы ее знали», — написала Исаева.

Instagram @isaeva.anya

Подписчики откликнулись на публикацию и поблагодарили директора певицы за сохранение памяти об артистке.

«Спасибо вам, Анна, за это. Вечная память»

«Царствие небесное Юлечке. Такой мы ее и запомнили»

«Красиво, достойно!» — прокомментировали пользователи.

Певица Юлия Началова умерла в марте 2019 года в возрасте 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности. У нее осталась 13-летняя дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным.

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