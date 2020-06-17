В Москве задержали пару, которая занялась сексом на улице на глазах десятков людей

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Алиса Маркова
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В отношении 23-летнего юноши и 19-летней девушки составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

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Фото, видео: URA.RU/TASS / Екатерина Сычков

Сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей, которые пару дней назад занимались сексом на Хохловской площади в Москве на глазах у десятков случайных прохожих.

На записях, которые оказались в сети видно, что молодых людей окружают множество «зрителей», которые снимают происходящее на смартфоны.

Видео вызвало бурю критики. Юношу и девушку обвинили в безнравственности, так как очевидцами произошедшего стали даже несовершеннолетние.

По информации 5-tv.ru, в отношении 23-летнего юноши и 19-летней девушки были составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Все случилось в ночь с 13 на 14 июня. По словам очевидцев, пара находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Москве голый мужчина громил автомобили и пугал жителей. Инцидент произошел в одном из северных районов столицы 2 июня.

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