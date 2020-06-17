В Москве задержали пару, которая занялась сексом на улице на глазах десятков людей
В отношении 23-летнего юноши и 19-летней девушки составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».
Закрыть
Смотрите также:
Не из простой семьи: кем оказался мужчина, стрелявший по сотрудникам полиции в Москве
Готовился к нападению? У расстрелявшего полицейских в Москве найдена тетрадь с молитвами
Видео: В квартиру мужчины, обстрелявшего сотрудников полиции, пришли с обысками
Открывший стрельбу по полицейским на западе Москвы скончался
Момент стрельбы между сотрудниками ГИБДД и таксистом в Москве попал на видео
Видео с места стрельбы на юго-западе Москвы, где ранены сотрудники ГИБДД
Московский стрелок во время штурма оказал сопротивление и был ранен
Пьяного дебошира, курившего на борту самолета, задержали в «Шереметьево»
Напуганные соседи донесли на коллекционера оружия после холостых залпов в Москве
«Настоящий герой!» — в Яндекс. Такси обещали наградить водителя, спасшего девушку от насильников
«Вызовите полицию»: таксист рассказал, как спас девушку в Москве от насильников
Видео «пляжной вечеринки» на крыше банка, где фанат Бузовой взял заложников
Агрессивная женщина напала с мачете на соседку в Москве — видео
Следы от пуль и двое раненых — хроника событий перестрелки в Москве
«Что за сериал за окном?» — очевидцы в живую наблюдали перестрелку в Москве
«Хотел узнать правду» — кадры допроса подозреваемого в захвате заложников в отделении банка в Москве
Что рассказывали очевидцы с места захвата заложников в центре Москвы
Видео: Полиция накрыла антикарантинную вечеринку в московском баре
Видео с места стрельбы на юго-востоке Москвы
Фото, видео: URA.RU/TASS / Екатерина Сычков
Сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей, которые пару дней назад занимались сексом на Хохловской площади в Москве на глазах у десятков случайных прохожих.
На записях, которые оказались в сети видно, что молодых людей окружают множество «зрителей», которые снимают происходящее на смартфоны.
Видео вызвало бурю критики. Юношу и девушку обвинили в безнравственности, так как очевидцами произошедшего стали даже несовершеннолетние.
По информации 5-tv.ru, в отношении 23-летнего юноши и 19-летней девушки были составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Все случилось в ночь с 13 на 14 июня. По словам очевидцев, пара находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Москве голый мужчина громил автомобили и пугал жителей. Инцидент произошел в одном из северных районов столицы 2 июня.
Читайте также
83%
-0.65 79.04
-0.11
Нашли ошибку?