Видео: В Москве голый мужчина громил автомобили и пугал жителей

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Алиса Старжевская
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Инцидент произошел в одном из северных районов столицы 2 июня.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев, ВКонтакте @po_otradnoe

Голый житель Москвы громил автомобили и не давал проходу гражданам. Неадекватного мужчину сняли на видео очевидцы. Запись они выложили в социальной сети Вконтакте. На кадрах, которые появились в сети, полностью обнаженный мужчина бегает по улице и бьет кулаками по машинам.

Две прохожие решили заснять на видео его действия. Однако, когда мужчина увидел, что его снимают, он сразу же направился в сторону девушек и начал что-то выкрикивать в их адрес. Испугавшись, девушки решили укрыться в подъезде, но мужчина преградил им вход.

Сообщается, что инцидент произошел в одном из северных районов Москвы 2 июня.

«По улице Хачатуряна, 13 неизвестный и голый мужчина громил автомобили и не давал выйти людям из подъезда. Может быть, кто-то знает этого человека», — подписали видео очевидцы.

Личность мужчины не установлена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания «блогеров» устроила стрельбу из автомата в Подмосковье.

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