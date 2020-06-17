А был ли плагиат? Музыкальные эксперты прокомментировали скандал вокруг Little Big

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Петербургский коллектив обвинили в плагиате треков американской группы The Black Eyed Peas.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Скандал в российском шоу-бизнесе — группу Little Big подозревают в краже хитов. Песни артистов из Петербурга напомнили пользователям интернета популярные в начале двухтысячных композиции The Black Eyed Peas. Ролик, где сравнивают музыкальные фрагменты, моментально стал вирусным. Корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте разбиралась — а был ли плагиат? Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что композитор призвал обвиненных в плагиате Little Big быть оригинальнее. Автор музыки для популярных в России хитов Отто Нотман дал подробный комментарий по композициям петербургского коллектива.

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