А был ли плагиат? Музыкальные эксперты прокомментировали скандал вокруг Little Big
Петербургский коллектив обвинили в плагиате треков американской группы The Black Eyed Peas.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
Скандал в российском шоу-бизнесе — группу Little Big подозревают в краже хитов. Песни артистов из Петербурга напомнили пользователям интернета популярные в начале двухтысячных композиции The Black Eyed Peas. Ролик, где сравнивают музыкальные фрагменты, моментально стал вирусным. Корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте разбиралась — а был ли плагиат? Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что композитор призвал обвиненных в плагиате Little Big быть оригинальнее. Автор музыки для популярных в России хитов Отто Нотман дал подробный комментарий по композициям петербургского коллектива.
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