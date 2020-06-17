«Сказала глупость»: Рустам Солнцев отреагировал на слова Бони об «алкашах и нищебродах»

Звезда отечественного шоу-бизнеса, телеведущий Рустам Солнцев неожиданно отреагировал на слова коллеги Виктории Бони, заявившей, что правительство РФ в условиях пандемии готово оказывать помощь лишь «алкашам и нищебродам». В одном из своих интервью он заявил, что эпатажную диву можно простить хотя бы за то, что она — «красивая девчонка», пишет ФАН.

«Сказала глупость, да. Но при этом ее извиняет то, что она красивая девчонка, и хотя бы честная», — отметил Солнцев.

В числе прочего, Рустам заметил, что Россия — свободная страна, и каждый человек волен делать и говорить то, что ему нравится. Главное — не нарушать закон. Но тут же добавил, что Виктории все-таки следует быть «более последовательной» и не противоречить самой себе. В частности, Солнцев припомнил Боне бесчисленные денежные розыгрыши на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

«В видео она ратует за отмену того, чтобы людей подсаживали на государственные ништяки. Но при этом — сама эти ништяки и транслирует. <…> Понятно, что это — коммерчески привлеченные структуры — другие блогеры или фирмы, но при этом она занимается тем же самым», — объяснил свою позицию шоумен.

В заключение, Солнцев добавил, что главная проблема в жизни Виктории Бони — отсутствие авторитетного человека, который мог бы объяснить ей эти «элементарные вещи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Виталий Милонов резко отреагировал на слова Виктории Бони, назвавшей живущих на МРОТ россиян «алкашами и нищебродами».