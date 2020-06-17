«Как это вообще возможно?!» — Самойлова назвала точный вес после четвертых родов
Звезда опубликовала пост в Instаgrаm, где раскрыла секрет своей идеальной фигуры.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Супруга скандально известного рэпера Джигана Оксана Самойлова продолжает делиться с поклонниками секретами красоты. В частности, сегодня звезда призналась, сколько весит после четвертых родов и как ей удалось этого добиться.
В Instagram-аккаунте Самойлова выложила несколько фото, где позирует во флуоресцентно зеленом купальнике, подчеркивающем все изгибы ее идеального тела. В описании же уточнила, что к такой форме стремилась всю жизнь, а именно — к заветному 61 килограмму. Удивительно, но оказалось, что звезда не мучилась с выбором диеты, как многие женщины. Оксану беспокоила другая, не менее важная проблема: как набрать вес, чтобы не казаться слишком худой.
«Через семь-десять дней после родов я весила 61 килограмм, потом в течение полутора месяцев резко похудела до своих привычных 55. Потом был карантин, и я наела обратно шесть килограммов. Сейчас я вешу столько сколько мечтала всю жизнь. Ужасно не хочу худеть. Но чтобы мне держать такой вес, нужно есть за троих и прирасти к дивану», — посетовала звезда.
И в заключение добавила, что ее рекорд по весу ограничился лишь 63 килограммами. Но и они «задержались» ненадолго.
Уникальной способности Самойловой «есть и не толстеть» поразились, кажется, все ее фолловеры. По крайней мере, в комментариях под фото они в шутку замечали, что супруга Джигана — «настоящая ведьма», явно обладающая тайными знаниями.
«Нет слов: богиня! Завидую белой завистью…»
«Очень удачная ДНК для девочек!»
«Ни дать ни взять — настоящая ведьма!»
«И это мать четверых детей. Я в шоке… Красотка!»
«Ну, как это возможно после четвертых родов? Мне бы после первых прийти в себя…» — откликались на пост Самойловой фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Оксану Самойлову упрекнули в ретушировании фото с детьми.
Читайте также
69%
-0.65 79.04
-0.11
Нашли ошибку?