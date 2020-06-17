Супруга скандально известного рэпера Джигана Оксана Самойлова продолжает делиться с поклонниками секретами красоты. В частности, сегодня звезда призналась, сколько весит после четвертых родов и как ей удалось этого добиться.

В Instagram-аккаунте Самойлова выложила несколько фото, где позирует во флуоресцентно зеленом купальнике, подчеркивающем все изгибы ее идеального тела. В описании же уточнила, что к такой форме стремилась всю жизнь, а именно — к заветному 61 килограмму. Удивительно, но оказалось, что звезда не мучилась с выбором диеты, как многие женщины. Оксану беспокоила другая, не менее важная проблема: как набрать вес, чтобы не казаться слишком худой.

«Через семь-десять дней после родов я весила 61 килограмм, потом в течение полутора месяцев резко похудела до своих привычных 55. Потом был карантин, и я наела обратно шесть килограммов. Сейчас я вешу столько сколько мечтала всю жизнь. Ужасно не хочу худеть. Но чтобы мне держать такой вес, нужно есть за троих и прирасти к дивану», — посетовала звезда.

И в заключение добавила, что ее рекорд по весу ограничился лишь 63 килограммами. Но и они «задержались» ненадолго.

Instagram @samoylovaoxana

Уникальной способности Самойловой «есть и не толстеть» поразились, кажется, все ее фолловеры. По крайней мере, в комментариях под фото они в шутку замечали, что супруга Джигана — «настоящая ведьма», явно обладающая тайными знаниями.

«Нет слов: богиня! Завидую белой завистью…»

«Очень удачная ДНК для девочек!»

«Ни дать ни взять — настоящая ведьма!»

«И это мать четверых детей. Я в шоке… Красотка!»

«Ну, как это возможно после четвертых родов? Мне бы после первых прийти в себя…» — откликались на пост Самойловой фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Оксану Самойлову упрекнули в ретушировании фото с детьми.