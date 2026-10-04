«Я на грани»: четверо детей удерживают Оксану Самойлову от суицида

Самойлова заявила, что не решается свести счеты с жизнью из-за детей

Свести счеты с жизнью блогера Оксану Самойлову останавливают четверо детей. О своем тяжелом эмоциональном состоянии она рассказала на своей странице в социальных сетях.

«Я не могу (совершить суицид. – Прим. ред.) не потому, что я сильная, а потому, что у меня четверо детей», — объяснила модель.

Самойлова призналась, что в последнее время столкнулась сразу с несколькими проблемами. По ее словам, кто-то распространил ее номер телефона, после чего начались попытки взломать ее аккаунты в социальных сетях.

«Всю неделю меня пытались взломать вообще везде, во всех социальных сетях. Скорее всего, меня взломают», — рассказала Оксана.

Блогер призналась, что тяжело переживает происходящее. Даже во время поездки во Францию на Неделю моды ей не удалось отвлечься от проблем.

«Мои душа и психика в аду бесконечном. Мне каждый день приходится делать вид, что я справляюсь. А я не то, чтобы справляюсь, я где-то на грани», — поделилась Самойлова.

По словам модели, работа и обязательства помогают ей сохранять хотя бы некоторые точки опоры. Она старается каждый день заниматься делами и искать способы справиться с происходящим.

В конце сентября стало известно о проблемах в отношениях Самойловой с бывшим мужем, рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн. — Прим. ред.). В частности, речь шла о стрельбе, которую артист устроил летом в своем доме. В тот момент там находились дети и сотрудники. Затем музыкант отправился на лечение в реабилитационный центр в Израиле.

После этого Самойлова подала иск об ограничении Джигана в родительских правах и определении места жительства детей с ней.

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