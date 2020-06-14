«С фотошопом все чудесные»: Самойлову упрекнули в ретушировании фото с детьми
Супруга Джигана показала старшую Ариелу и младшего Давида, но не все подписчики оценили милый снимок.
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Кадр с детьми Оксаны Самойловой вызвал неоднозначную реакцию ее подписчиков в Instagram. Жена рэпера Джигана выложила фото, на котором запечатлены ее старшая дочь — восьмилетняя Ариела и младший из четверых детей супружеской пары — трехмесячный Давид. Девочка держит мальчика на руках. Оба смотрят в камеру: она — зелеными глазами, он — синими.
«8,5 лет разницы. В детстве это бесконечная пропасть, а после 20 уже без разницы», — написала Самойлова.
Большинство поклонников звездной пары оценили милый снимок положительно, а ребят назвали чудесными. Однако отдельным пользователям не понравилось, что при публикации фото Самойлова использовала ретушь.
«С фотошопом все чудесные. Ни Давид, ни Ариела так не выглядят на видео», — заметили в комментариях.
«А вам так плохо оттого, что кто-то назвал детей красивыми? Вам обязательно надо свою лепту внести и высказаться негативно?» — парировали фолловеры.
Автор поста оставила этот и другие негативные отзывы без внимания. Тем более что они затерялись на фоне слов восхищения.
«Какие невероятные глаза»;
«Детишки-ангелочки»;
«Какие они разные и в то же время похожи!»
«Такие милые!» — отреагировали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Самойлова в образе блондинки покорила сердце Джигана.
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