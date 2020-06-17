Совместное письмо Ван Гога и Гогена ушло с молотка 16,5 миллиона рублей

На аукционе в Париже продали редкое совместное письмо двух великих художников — Винсента Ван Гога и Поля Гогена. Послание адресовано их общему другу и коллеге Эмилю Бернару и датировано ноябрем 1888 года.

Для ценителей и экспертов оно примечательно прежде всего тем, что позволяет узнать о взглядах мастеров на современное им искусство.

Ван Гог, например, прогнозирует: новое поколение талантливых художников появится в тропических странах. А в конце письма оба автора сходятся во мнении: мировая живопись стоит на пороге возрождения. Лот ушел с молотка более чем за 210 тысяч евро — это чуть больше 16 с половиной миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Неаполитанский залив» Айвазовского ушел с молотка почти за три миллиона долларов. Итоговая цена одной из самых больших картин русского мариниста на онлайн-аукционе Sotheby's в два раза превысила ее оценочную стоимость.