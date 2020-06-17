В Петербурге случайно обнаружили 200-летнюю бухгалтерскую книгу

Древнюю рукопись случайно обнаружили в Петербурге. Во время реставрации церкви святой Екатерины на чердаке старинного здания рабочие нашли тайник, в котором чудом уцелели десятки листов, исписанные готической вязью.

Историки уже установили, документу не меньше 200 лет, а сама рукопись является церковной книгой расходов. Сейчас эксперты занимаются расшифровкой записей.

Титульный лист все же удалось прочитать. Деньги на содержание стремительно таяли, здание пришлось продать за долги. А директор школы, который возглавлял и церковный приход, сразу же уехал из Петербурга на родину. Из-за этой книги давно почившего пастора в наше время едва не заподозрили в финансовых махинациях.

Находку изучил Ян Воскресенский.