В Петербурге случайно обнаружили 200-летнюю бухгалтерскую книгу

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Тайник с документами находился в церкви святой Екатерины.

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Фото, видео: YAY\TASS

Древнюю рукопись случайно обнаружили в Петербурге. Во время реставрации церкви святой Екатерины на чердаке старинного здания рабочие нашли тайник, в котором чудом уцелели десятки листов, исписанные готической вязью.

Историки уже установили, документу не меньше 200 лет, а сама рукопись является церковной книгой расходов. Сейчас эксперты занимаются расшифровкой записей.

Титульный лист все же удалось прочитать. Деньги на содержание стремительно таяли, здание пришлось продать за долги. А директор школы, который возглавлял и церковный приход, сразу же уехал из Петербурга на родину. Из-за этой книги давно почившего пастора в наше время едва не заподозрили в финансовых махинациях.

Находку изучил Ян Воскресенский.

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