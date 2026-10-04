Медсестра семь лет страдала из-за забытой иглы — теперь она судится с врачами

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 29 0

Женщина работает в той же клинике, где с ней произошел роковой случай.

Женщина семь лет жила с иглой в животе

Фото: www.globallookpress.com/Sina Schuldt

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В США медсестра подала в суд на врачей, забывших в ее организме иглу

Медсестра из Нью-Йорка Яна Петриганова ДеГрегорис на протяжении семи лет жила с иглой в организме из-за ошибки, допущенной во время операции. Об этом рассказало агентство New York Post.

Женщина работает в больнице Маунт-Синай – одной из крупнейших и наиболее авторитетных в США. В этом же медицинском центре ей сделали кесарево сечение. Однако после операции Яна страдала от болей, причину которых не могла понять.

Лишь через несколько лет выяснилось, что в организме медсестры осталась игла, которую забыли проводившие кесарево сечение специалисты. Предмет длиной почти четыре сантиметра все это время находился в брюшной полости пациентки.

Сама пострадавшая заявила, что все эти годы ей приходилось терпеть мучительные боли, ставшие следствием врачебной ошибки.

Теперь женщина вместе с супругом Жераром намерена через суд добиться наказания для забывчивых медиков. В издании добавили, что она подала иск на учреждение, в котором работает, а также на хирургов, требуя компенсацию за годы страданий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Новосибирске мужчина напал на врача и несколько раз уколол ее иглой от шприца. Ему не понравилось то, что специалист провела жене тест на чувствительность рук с помощью якобы нестерильного инструмента.

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Медсестра семь лет страдала из-за забытой иглы — теперь она судится с врачами

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