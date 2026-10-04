Подозреваемого в расчленении женщины в Жулебино поймали в Воронежской области

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 31 0

Его доставят в Москву и передадут следственным органам.

Кто убил женщину, чьи останки нашли в квартире в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве 53-летней Елены Церетели на юго-востоке Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 47-летнего убийцу нашли в Воронежской области. В операции по поимке преступника участвовали сотрудник уголовного розыска московского главка, оперативные службы округа и представители Росгвардии.

Волк подчеркнула, что фигуранта в ближайшее время доставят в Москву, где он будет передан следственным органам.

Ранее 5-tv.ru писал о трагедии на юго-востоке столицы. Расчлененное тело 53-летней Елены нашли в квартире на Жулебинском бульваре. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. К убийству мог быть причастен сожитель погибшей женщины.

Церетели вела предпринимательскую деятельность: она возглавляла компанию, оказывавшую услуги салонов красоты. Также у нее был автомобиль премиум-класса Mercedes-Benz. Ресторатор и однофамилец женщины Мамука Церетели в разговоре 5-tv.ru отверг какие-либо связи с умершей. При этом оба являлись соучредителями агентства по аренде недвижимости.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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