Подозреваемого в расчленении женщины в Жулебино поймали в Воронежской области

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве 53-летней Елены Церетели на юго-востоке Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 47-летнего убийцу нашли в Воронежской области. В операции по поимке преступника участвовали сотрудник уголовного розыска московского главка, оперативные службы округа и представители Росгвардии.

Волк подчеркнула, что фигуранта в ближайшее время доставят в Москву, где он будет передан следственным органам.

Ранее 5-tv.ru писал о трагедии на юго-востоке столицы. Расчлененное тело 53-летней Елены нашли в квартире на Жулебинском бульваре. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. К убийству мог быть причастен сожитель погибшей женщины.

Церетели вела предпринимательскую деятельность: она возглавляла компанию, оказывавшую услуги салонов красоты. Также у нее был автомобиль премиум-класса Mercedes-Benz. Ресторатор и однофамилец женщины Мамука Церетели в разговоре 5-tv.ru отверг какие-либо связи с умершей. При этом оба являлись соучредителями агентства по аренде недвижимости.

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