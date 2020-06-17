Фото легкомоторного самолета, аварийно севшего на проезжую часть в Татарстане
По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель.
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Фото, видео: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует фото легкомоторного самолета, который аварийно сел на проезжую часть в Татарстане. Воздушное судно Cessna-182 приземлилось на автомобильную дорогу местного значения возле населенного пункта Соколки в Бугурусланском районе региона. Посадка была произведена в трех километрах от аэродрома.
На борту воздушного судна находилось два человека. Предварительно, никто из них не пострадал. По информации источника 5-tv.ru, у самолета отказал двигатель.
Лайнер принадлежит Бугурусланскому летному училищу гражданской авиации имени Героя Советского Союза Еромасова — филиалу ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации».
Более подробная информация о случившемся уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет Як-52 совершил жесткую посадку в Самарской области. Инцидент произошел недалеко от аэропорта Бобровка.
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