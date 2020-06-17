Фото легкомоторного самолета, аварийно севшего на проезжую часть в Татарстане

|
Алиса Маркова
Эксклюзив 59

По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует фото легкомоторного самолета, который аварийно сел на проезжую часть в Татарстане. Воздушное судно Cessna-182 приземлилось на автомобильную дорогу местного значения возле населенного пункта Соколки в Бугурусланском районе региона. Посадка была произведена в трех километрах от аэродрома.

На борту воздушного судна находилось два человека. Предварительно, никто из них не пострадал. По информации источника 5-tv.ru, у самолета отказал двигатель.

5-tv.ru

Лайнер принадлежит Бугурусланскому летному училищу гражданской авиации имени Героя Советского Союза Еромасова — филиалу ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации».

Более подробная информация о случившемся уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет Як-52 совершил жесткую посадку в Самарской области. Инцидент произошел недалеко от аэропорта Бобровка.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
69.75
-0.65 79.04
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:13
ТОП-3 знака зодиака, представители которых сами уничтожают свою любовь
8:04
Эвелина Бледанс разделась для постельной сцены и рассказала, как получила травму
7:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
7:54
Фото легкомоторного самолета, аварийно севшего на проезжую часть в Татарстане
7:49
«Похудел на шесть килограммов» — адвокат Ефремова заявил, что актер отказывается от еды и лечения
7:42
Усиление солнечной активности угрожает россиянам

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок