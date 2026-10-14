«Дисциплинирует»: группа «Фабрика» о том, как на них повлиял шоу-бизнес

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 26 0

Девушки редко тусуются и берегут здоровье.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Участницы группы «Фабрика» считают, что шоу-бизнес не развращает, а дисциплинирует

Шоу-бизнес не развращает, а дисциплинирует. Таким мнением с 5-tv.ru поделилась участница группы «Фабрика» Валерия Девятова на Гала-ужине премии Виктория, где артистка присутствовала вместе со своей коллегой Екатериной Москалевой.

«Наоборот, меня как-то дисциплинирует шоу-бизнес», — сказала Девятова.

Хотя некоторые звезды после достижения успеха начинают активно тусоваться на вечеринках и злоупотреблять вредными привычками, девушкам этот подход оказался не близок.

«Если на каждой тусовке тусоваться, то можно не остаться со здоровьем», — пошутила Москалева.

По словам Валерии, «Фабрика» участвует в вечеринках крайне редко. Впрочем, бывают хорошие и интересные вечера, на которых приятно поприсутствовать, добавила ее коллега.

Ранее Валерия Девятова поделилась с 5-tv.ru мнением о том, как артистам следует воспринимать критику и негатив в свой адрес. По мнению певицы, людям в шоу-бизнесе очень важно обладать внутренним стержнем и уверенностью.

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