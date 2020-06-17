По факту столкновения двух лайнеров в Пулково возбуждено уголовное дело

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При подготовке к взлёту один аэробус задел крылом хвост другого.

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Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина, 5-tv.ru

Уголовное дело возбуждено после инцидента в петербургском аэропорту Пулково.

В воскресенье там столкнулись два лайнера. При подготовке к взлету один аэробус задел крылом хвост другого. Удар был такой силы, что срезало часть обшивки фюзеляжа. Ущерб превысил миллион рублей.

Теперь следователи будут разбираться, кто нарушил правила безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.

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