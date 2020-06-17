В России вводят новые стандарты ремонта дорог

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Планируется разделить летний ремонт на три класса.

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Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат, 5-tv.ru

Летний ремонт дорог в России собираются привязать к единому ГОСТУ и разделить на три класса — высокий, средний и допустимый. 

Как рассказали «Известиям» в Ростандарте, уровень обслуживания будет зависеть от категории трассы и финансирования. Если это автомагистраль с высоким трафиком — все работы на ней должны выполняться в кратчайшие сроки и максимально качественно. Требования к второстепенным дорогам — менее жесткие.

Разработку регламента обещают закончить к концу года. Нарушителей ГОСТа будут привлекать к ответственности.

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