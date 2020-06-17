Актриса из сериала «Воронины» стала жертвой карманника в Москве
По предварительным данным, в магазине у Анны Даньковой украли iPhone.
Фото: Instagram @annaduk
Российская актриса Анна Данькова, известная своей ролью в сериале «Воронины», стала жертвой вора-карманника в Москве. Как пишет KP.RU, пока звезда делала покупки в одном из продуктовых магазинов на Снежной улице, у нее украли iPhone XS Max. Знаменитость неожиданно осознала, что смартфон, который был всегда под рукой, исчез.
Чтобы злоумышленник не смог провести никаких финансовых операций, Данькова сразу заблокировала все банковские карты, а после сообщила о случившемся в столичную полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту инцидента и устанавливают все детали происшествия.
Анна Данькова — актриса театра и кино, работает в театре «Содружество актеров Таганки». Звезда известна по ролям в таких сериалах как «Воронины», «След», «Закон и порядок», «Филатов».
Читайте также
69%
-0.65 79.04
-0.11
Нашли ошибку?