Актриса из сериала «Воронины» стала жертвой карманника в Москве

Российская актриса Анна Данькова, известная своей ролью в сериале «Воронины», стала жертвой вора-карманника в Москве. Как пишет KP.RU, пока звезда делала покупки в одном из продуктовых магазинов на Снежной улице, у нее украли iPhone XS Max. Знаменитость неожиданно осознала, что смартфон, который был всегда под рукой, исчез.

Чтобы злоумышленник не смог провести никаких финансовых операций, Данькова сразу заблокировала все банковские карты, а после сообщила о случившемся в столичную полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту инцидента и устанавливают все детали происшествия.

Анна Данькова — актриса театра и кино, работает в театре «Содружество актеров Таганки». Звезда известна по ролям в таких сериалах как «Воронины», «След», «Закон и порядок», «Филатов».