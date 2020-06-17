«Ему было скучно» — девушка о публичном сексе с малознакомым парнем в Москве

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Карина Бернтгольц
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Согласно решению суда, молодому человеку назначено десять суток ареста, а девушке — трое.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins, Главное управление МВД России по городу Москве

Молодых людей, которые занялись сексом на Хохловской площади в Москве на глазах у десятков случайных прохожих, наказали арестом. Согласно решению суда, юноша приговорен к десяти суткам, а его 19-летняя подруга — к трем.

В ходе допроса задержанные рассказали любопытные подробности произошедшего. Оказывается, любовники даже не были очень близко знакомы. Молодой человек хотел произвести впечатление на красивую девушку, покорив ее своей решительностью.

«Мы были просто голые и целовались. <…> Я был пьяный, так скажем, охмеленный красотой. У меня не было никакого негативного посыла. Мне просто перекрыло голову от алкоголя, выпитого за день. <…> Ранее общались, встретились случайно на „Яме“, я начал думать, что хочу как-то привлечь ее внимание. В определенный момент я понимаю, что решительность больше захватывает девушек», — признался он в беседе с правоохранителями.

В то же время девушка рассказала, что ее партнеру было скучно. Она призналась, что вместе со своим кавалером была под влиянием алкоголя, поэтому не совсем отдавала отчет своим действиям. Более того, по ее словам, самого секса не было, пара лишь имитировала половой акт.

«Ему было скучно. Были пьяны. Выпили литра два пива. <…> Я немножко подумала, сказала „давай“, но я не думала, что он говорит серьезно. <…> Жалеть о том, что было сделано, глупо, потому что прошлого не изменишь», — заключила задержанная.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в отношении 23-летнего юноши и 19-летней девушки были составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Голую пару записали на видео множество зрителей.

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