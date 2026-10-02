Снимал кино? Мужчина устроил прыжки по машинам такси и полиции в Москве

Мужчина устроил прыжки по машинам такси и полиции на дороге в Москве

Мужчина устроил на одной из московских дорог «шоу» с прыжками на чужие машины. Кадры с места «выступления» оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео видно, как мужчина, представившийся очевидцам Ивановым Иваном Андреевичем, ведет себя не очень типично для центра проезжей части, полной автомобилей. Он скачет по машинам, облокачивается на них, упирается ногами и все происходящее снимает на камеру смартфона.

По словам свидетелей, ехавшая по дороге машина марки BMW остановилась, когда ее попыталось объехать такси. Из салона люксового автомобиля выскочил мужчина и начал прыгать по чужим транспортным средствам.

При этом прохожим он заявил, что является актером и прямо сейчас снимается в очередном фильме. Под раздачу «артиста» попали и автомобили такси, и обычные машины, и даже средство передвижения полицейских.

Свидетели «шоу» предположили, что мужчина намеренно провоцировал конфликт, чтобы оказаться в отделении полиции. Когда Иванов со своим «перфомансом» добрался до автомобиля правоохранительных органов, «представление» завершилось. Нарушителя правопорядка задержали, и он оказался уже внутри служебного транспортного средства.

По данным источника 5-tv.ru, «артист» был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогера и телеведущую Ксению Бородину возмутило хамское поведение водителя. Из-за затора, который мужчина образовал на дороге, знаменитость чуть не опоздала по своим делам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.