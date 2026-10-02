Снимал кино? Мужчина устроил прыжки по машинам такси и полиции в Москве

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 40 0

При этом свой автомобиль BMW он не стал использовать в качестве «реквизита» для «шоу» посреди проезжей части.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчина устроил прыжки по машинам такси и полиции на дороге в Москве

Мужчина устроил на одной из московских дорог «шоу» с прыжками на чужие машины. Кадры с места «выступления» оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео видно, как мужчина, представившийся очевидцам Ивановым Иваном Андреевичем, ведет себя не очень типично для центра проезжей части, полной автомобилей. Он скачет по машинам, облокачивается на них, упирается ногами и все происходящее снимает на камеру смартфона.

По словам свидетелей, ехавшая по дороге машина марки BMW остановилась, когда ее попыталось объехать такси. Из салона люксового автомобиля выскочил мужчина и начал прыгать по чужим транспортным средствам.

При этом прохожим он заявил, что является актером и прямо сейчас снимается в очередном фильме. Под раздачу «артиста» попали и автомобили такси, и обычные машины, и даже средство передвижения полицейских.

Свидетели «шоу» предположили, что мужчина намеренно провоцировал конфликт, чтобы оказаться в отделении полиции. Когда Иванов со своим «перфомансом» добрался до автомобиля правоохранительных органов, «представление» завершилось. Нарушителя правопорядка задержали, и он оказался уже внутри служебного транспортного средства.

По данным источника 5-tv.ru, «артист» был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогера и телеведущую Ксению Бородину возмутило хамское поведение водителя. Из-за затора, который мужчина образовал на дороге, знаменитость чуть не опоздала по своим делам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.25
-0.31 94.53
-0.35
Руководители и наставник: в чем жизненное предназначение рожденных в апре...

Последние новости

14:32
«Я могла бы потерять ребенка»: мать рассказала о ЧП со шкафом в детском саду Томска
14:19
Месть вышла боком: мужчина опубликовал интимные фото жены и попал под суд
14:11
МАКС перешел новый рубеж: мессенджер раскрыл данные об аудитории
14:00
Как по трубе: почему особняк Миллера так быстро сгорел
13:56
«Понадобилось много лет»: Агурбаш про тяжелый развод с мужем
13:44
Подарок матери на всю жизнь: мужчина отметил 100-летие донорской почки

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
«Их никто не знает»: Анастасия Волочкова про современных балерин
Нейросеть раскрыла смысл зашифрованного послания Наполеона
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня